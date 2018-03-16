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В 2017 году белорусы получили более миллиарда долларов личных переводов
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В 2017 году белорусы получили более миллиарда долларов личных переводов 

РИА Новости 18 часов назад
МИНСК, 16 мар — РИА Новости. Более одного миллиарда долларов личных денежных переводов из-за рубежа получили белорусы в минувшем году, приводит данные Национального банка Sputnik Беларусь.
Согласно статистике, в 2017 году граждане республики получили на 190 миллионов долларов больше переводов, чем годом ранее.
Денежные переводы работающих также выросли и составили 526,8 миллионов долларов, показав рост по отношению к предыдущему периоду на 15,2%.
При этом Нацбанк не ведет учета электронных платежей, а также денежных средств и товаров, которые привозятся из-за границы.
Совершенно не отслеживается, сколько белорусы привозят наличных средств из России, которая по-прежнему остается наиболее привлекательным рынком труда.
Ранее координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Белоруссии Павел Холод отмечал, что граждане республики чаще всего эмигрируют в Россию.
При этом, как отметил эксперт, точную статистику, сколько белорусов уезжает в Россию, не приведет сегодня никто. В интернете мелькают цифры от 50–100 тысяч человек по официальным данным. И до миллиона по информации других источников.
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