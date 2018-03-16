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Додон готов создать Национальный фронт по защите Молдавии
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Додон готов создать Национальный фронт по защите Молдавии 

Парламентская газета 20 часов назад
Фото: Парламентская газета
Президент Молдавии Игорь Додон готов сформировать Национальный фронт по защите государственности страны, написал политик 16 марта на странице в Facebook.
Глава молдавского государства заявил, что ежедневно в его адрес поступают многочисленные обращения от граждан, выражающих возмущение антигосударственными действиями унионистов.
Ситуация к настоящему времени такова, пишет Игорь Додон, что ряд глав населённых пунктов подписывают антиконституционные документы по ликвидации государственности и независимости республики. Бездействие государственных органов означает прямую, хотя и неявную поддержку антигосударственных действий унионистов, констатировал президент.
В этой связи он заявил: «В сложившихся обстоятельствах очевидной опасности для страны и населения, заявляю, что я положительно отвечу на тысячи просьб граждан о мобилизации, и если 25-27 марта ситуация выйдет из-под контроля, как глава государства я сформирую Национальный фронт, чтобы предоставить платформу для сопротивления всем гражданам республики, которые выступают против объединения с Румынией и хотят сохранить молдавскую государственность и идентичность».
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