Додон готов создать Национальный фронт по защите Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон готов сформировать Национальный фронт по защите государственности страны, написал политик 16 марта на странице в Facebook.

Глава молдавского государства заявил, что ежедневно в его адрес поступают многочисленные обращения от граждан, выражающих возмущение антигосударственными действиями унионистов.

Ситуация к настоящему времени такова, пишет Игорь Додон, что ряд глав населённых пунктов подписывают антиконституционные документы по ликвидации государственности и независимости республики. Бездействие государственных органов означает прямую, хотя и неявную поддержку антигосударственных действий унионистов, констатировал президент.