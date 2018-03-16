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Глава МИД Казахстана призвал США и Россию к конструктивному диалогу по Сирии
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Глава МИД Казахстана призвал США и Россию к конструктивному диалогу по Сирии 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Астана, 16 марта /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в пятницу в Астане заявил о необходимости принятия новых шагов по урегулированию ситуации в Сирии.
"Необходимость предпринимать новые шаги очевидна. Глобальное сообщество стало свидетелем ряда опасных столкновений, что привело к росту насилия, в том числе в зонах деэскалации", — заявил К. Абдрахманов на встрече глав МИД России, Ирана и Турции.
Он отметил, что столкновения привели к новым многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей. Происходящее в Сирии не только ставит под угрозу региональную стабильность, но и подрывает усилия по поиску политического урегулирования ситуации.
Министр подчеркнул, что соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться исключительно на бумаге, а должны создавать ощутимые результаты.
"Казахстан призывает всех участников, поддерживающих скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии, представителей вооруженной оппозиции, стран-гарантов и другие страны, которые могут оказать какое-либо влияние на соблюдение резолюции Совбеза ООН 2401, остановить кровопролитие", — заявил он.
Глава МИД Казахстана призвал США и Россию начать конструктивный диалог по этому вопросу. «Успешное сотрудничество этих двух влиятельных сил по урегулированию ситуации в Сирии будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон и сирийского народа в целом», — заключил он. —0—
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