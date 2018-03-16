Глава МИД Казахстана призвал США и Россию к конструктивному диалогу по Сирии

Ирана и Турции. "Необходимость предпринимать новые шаги очевидна. Глобальное сообщество стало свидетелем ряда опасных столкновений, что привело к росту насилия, в том числе в зонах деэскалации", — заявил К. Абдрахманов на встрече глав МИД России

Он отметил, что столкновения привели к новым многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей. Происходящее в Сирии не только ставит под угрозу региональную стабильность, но и подрывает усилия по поиску политического урегулирования ситуации.

Министр подчеркнул, что соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться исключительно на бумаге, а должны создавать ощутимые результаты.

"Казахстан призывает всех участников, поддерживающих скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии, представителей вооруженной оппозиции, стран-гарантов и другие страны, которые могут оказать какое-либо влияние на соблюдение резолюции Совбеза ООН 2401, остановить кровопролитие", — заявил он.