Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью посетит Кишинев и Тирасполь

КИШИНЕВ , 16 мар — РИА Новости . Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини посетит Кишинев и Тирасполь с 26 по 28 марта, сообщили в пятницу в пресс-службе миссии ОБСЕ в молдавской столице.

"Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини посетит Молдавию с 26 по 28 марта в рамках своего первого визита в страну в этом качестве", — сообщили в пресс-службе.

В миссии ОБСЕ отметили, что Фраттини проведет переговоры с высшими должностными лицами Молдавии и руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в том числе с обоими политическими представителями в переговорном процессе. Он также встретится с аккредитованными в республике послами стран-участников переговорного формата «5+2».

"Я вижу свою задачу, в тандеме с миссией и нашими международными партнерами по процессу «5+2», в том, чтобы все восемь соглашений были реализованы в этом году", — приводит пресс-служба слова Фраттини. Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что «пять соглашений из пакета из восьми, ранее определенных сторонами, были подписаны в ноябре, а три оставшихся соглашения должны быть достигнуты в соответствии с Венским протоколом „5+2“.

В пресс-службе миссии ОБСЕ отметили, что „визит Фраттини происходит в условиях необходимости внести новую положительную динамику в процесс урегулирования путем окончательного согласования и выполнения всех восьми соглашений“.

Очередной раунд переговоров в формате „5+2“ по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия Украина , ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз США — как наблюдатели. Его итогом стал „Венский протокол“, в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.