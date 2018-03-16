Замглавы Росгвардии: борьба с терроризмом и экстремизмом требует общих усилий стран 

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Терроризм и экстремизм являются основными угрозами современного мира, борьба с которыми требуют общих усилий и взаимодействия правоохранительных органов различных государств. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) генерал-полковник Сергей Захаркин, отвечая на вопрос ТАСС.
"Основная угроза — терроризм и экстремизм. Многие страны оказались под этим ударом", — отметил он.
По словам Захаркина, «серьезной угрозой также является оборот ядерных компонентов, средств массового уничтожения». «Это налагает на нас особую ответственность, учитывая, что есть желающие это распространить, использовать в каких-то преступных целях», — сказал замдиректора Росгвардии.
Захаркин рассказал о тесном сотрудничестве Росгвардии с коллегами по СНГ. «У нас налажено тесное сотрудничество со всеми здесь присутствующими (командующими внутренних войск): и Белоруссией, и Казахстаном, и Азербайджаном», — заявил он. Замглавы Росгвардии пояснил, что «это сотрудничество включает в себя, прежде всего, подготовку к выполнению задач в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, совместные учения, подготовку личного состава». «Наши коллеги на территории Российской Федерации проходят обучение по ряду специальностей», — уточнил Захаркин.
Делегация Росгвардии прибыла в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия Внутренних войск МВД Белоруссии. Днем образования внутренних войск министерства внутренних дел в Белоруссии считают 18 марта 1918 года, когда в Витебске была создана первая конвойная команда из числа добровольцев в количестве 23 человек. В том же году были сформированы Минская, Могилевская и Гомельская конвойные команды, которые в сентябре 1922 года вошли в состав войск Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).