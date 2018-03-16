Замглавы Росгвардии: борьба с терроризмом и экстремизмом требует общих усилий стран

МИНСК , 16 марта. / ТАСС /. Терроризм и экстремизм являются основными угрозами современного мира, борьба с которыми требуют общих усилий и взаимодействия правоохранительных органов различных государств. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) генерал-полковник Сергей Захаркин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Основная угроза — терроризм и экстремизм. Многие страны оказались под этим ударом", — отметил он.

По словам Захаркина, «серьезной угрозой также является оборот ядерных компонентов, средств массового уничтожения». «Это налагает на нас особую ответственность, учитывая, что есть желающие это распространить, использовать в каких-то преступных целях», — сказал замдиректора Росгвардии.

Захаркин рассказал о тесном сотрудничестве Росгвардии с коллегами по СНГ. «У нас налажено тесное сотрудничество со всеми здесь присутствующими (командующими внутренних войск): и Белоруссией , и Казахстаном , и Азербайджаном », — заявил он. Замглавы Росгвардии пояснил, что «это сотрудничество включает в себя, прежде всего, подготовку к выполнению задач в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС , совместные учения, подготовку личного состава». «Наши коллеги на территории Российской Федерации проходят обучение по ряду специальностей», — уточнил Захаркин.