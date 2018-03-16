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Лукашенко высоко оценил выступление белорусских паралимпийцев в Корее
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Лукашенко высоко оценил выступление белорусских паралимпийцев в Корее 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД посетил войсковую часть 5448 в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент прокомментировал выступление белорусских паралимпийцев в Пхенчхане. «Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что давно знаком с белорусскими паралимпийцами, с некоторыми из них он встречался не раз. «Они, доказывая, что такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко признался, что, будучи президентом Национального олимпийского комитета, до нынешней Паралимпиады в Пхенчхане с некоторым сожалением воспринимал соревнования, думая, что не стоит этим людям, учитывая их физическое состояние, идти на такие подвиги. «Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет — в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены „без ограничений“ так выступали, у нас бы по 30-40 медалей было».
Президент заявил, что был впечатлен напряженной борьбой на Паралимпиаде в Республике Корея и доволен выступлением белорусов. «Скажешь им спасибо — они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои — десять медалей! Это потрясающие люди», — убежден глава государства.
По мнению Александра Лукашенко, такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам. «Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает», — сказал президент.
На Играх в Пхенчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля, золото завоевали фристайлистка Анна Гуськова и женская эстафетная четверка в биатлоне, серебро у биатлонистки Дарьи Домрачевой. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.
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