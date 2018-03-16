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Лукашенко: Даже в мирное время роль внутренних войск велика
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Лукашенко: Даже в мирное время роль внутренних войск велика 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Особую и весьма ответственную миссию обеспечения общественного правопорядка в мирное время внутренних войск МВД Беларуси подчеркнул лидер государства, посещая сегодня войсковую часть 5448 в Минске, передает БЕЛТА.
В преддверии 100-летия со дня образования ВВ Александр Лукашенко встретился с военнослужащими, обратив внимание на их боевую мощь и на психологически «успокаивающую роль».
Президент высоко оценил совокупность этих качеств у солдат и офицеров, учитывая специфику несения службы особенно в крупных городах, таких как Минск, «где море различных людей». И в этой связи Лукашенко обратил внимание еще на одну немаловажную деталь национальной безопасности: «когда вы идете по улице и видите патруль — вы себя уверенно и спокойно чувствуете. Особенно родители с маленькими детьми», — заявил белорусский лидер.
Он дал понять, что за истекшие годы определенная трансформация коснулась и этого рода войск, им передавались и дополнительные функции. Но по-прежнему ВВ в мирное время отвечают за наведение внутреннего порядка в стране. Эти войска, как и вся национальная армия, находятся, по словам главы государства, практически в постоянной боевой готовности.
Президент отметил престижный характер этого рода войск. «Родители хотят, чтобы их сыновья здесь служили», отметил Лукашенко и добавил, что уже и девчонки примерили на себя форму военнослужащих внутренних войск, которые сегодня вместе с милицией обеспечивают безопасность государства и ее граждан. Именно внутренние войска, подчеркнул он, «наводят порядок, борются с преступностью, помогают и участковым милиционерам, и следователям поставить на место зарвавшихся преступников». Глава государства поздравил военнослужащих внутренних войск с праздником и поблагодарил за ту большую роль, которую они выполняют в «достаточно мирном, спокойном обществе».
Но, если что-то случится, они, как и все, должны обеспечить безопасность страны, резюмировал глава государства.
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