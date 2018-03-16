Лукашенко: Даже в мирное время роль внутренних войск велика

Особую и весьма ответственную миссию обеспечения общественного правопорядка в мирное время внутренних войск МВД Беларуси подчеркнул лидер государства, посещая сегодня войсковую часть 5448 в Минске , передает БЕЛТА.

В преддверии 100-летия со дня образования ВВ Александр Лукашенко встретился с военнослужащими, обратив внимание на их боевую мощь и на психологически «успокаивающую роль».

Президент высоко оценил совокупность этих качеств у солдат и офицеров, учитывая специфику несения службы особенно в крупных городах, таких как Минск, «где море различных людей». И в этой связи Лукашенко обратил внимание еще на одну немаловажную деталь национальной безопасности: «когда вы идете по улице и видите патруль — вы себя уверенно и спокойно чувствуете. Особенно родители с маленькими детьми», — заявил белорусский лидер.

Он дал понять, что за истекшие годы определенная трансформация коснулась и этого рода войск, им передавались и дополнительные функции. Но по-прежнему ВВ в мирное время отвечают за наведение внутреннего порядка в стране. Эти войска, как и вся национальная армия, находятся, по словам главы государства, практически в постоянной боевой готовности.

Президент отметил престижный характер этого рода войск. «Родители хотят, чтобы их сыновья здесь служили», отметил Лукашенко и добавил, что уже и девчонки примерили на себя форму военнослужащих внутренних войск, которые сегодня вместе с милицией обеспечивают безопасность государства и ее граждан. Именно внутренние войска, подчеркнул он, «наводят порядок, борются с преступностью, помогают и участковым милиционерам, и следователям поставить на место зарвавшихся преступников». Глава государства поздравил военнослужащих внутренних войск с праздником и поблагодарил за ту большую роль, которую они выполняют в «достаточно мирном, спокойном обществе».

Но, если что-то случится, они, как и все, должны обеспечить безопасность страны, резюмировал глава государства.