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В Китае Беларусь больше не будут называть Белоруссией
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В Китае Беларусь больше не будут называть Белоруссией 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Глава дипмиссии Беларуси в КНР Кирилл Рудый заявил, что в Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на национальном языке. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Беларусь — не Белая Россия. В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с «Белая Россия» или «Белоруссия» на «Беларусь»", — говорится в сообщении.
Официальное название страны — Республика Беларусь. Суть проводимой кампании заключается в том, чтобы создать понимание того, что страна является суверенным и независимым государством. В обратном случае, по мнению белорусской стороны, может создаться ложное впечатление, что Беларусь входит в состав России.
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