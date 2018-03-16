В Китае Беларусь больше не будут называть Белоруссией

Глава дипмиссии Беларуси КНР Кирилл Рудый заявил, что в Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на национальном языке. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Беларусь — не Белая Россия . В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с «Белая Россия» или «Белоруссия» на «Беларусь»", — говорится в сообщении.

Официальное название страны — Республика Беларусь. Суть проводимой кампании заключается в том, чтобы создать понимание того, что страна является суверенным и независимым государством. В обратном случае, по мнению белорусской стороны, может создаться ложное впечатление, что Беларусь входит в состав России.