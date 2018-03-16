В Псковской области за последние дни выявлены семь фур с санкционной продукцией 

В ходе совместных проверочных мероприятий сотрудниками Псковской таможни, пограничного управления ФСБ России по Псковской области и других ведомств в рамках межведомственного взаимодействия мобильной группы на территории Псковской области с 5 по 12 марта выявлено семь транспортных средств международной перевозки с товаром, подпадающим под действие санкций — об этом сообщает Северо-Западное пограничное управление. Два транспортных средства с польскими яблоками, выявленных в Невельском районе, следовали из Белоруссии в Санкт-Петербург. Водителями были предъявлены товаротранспортные накладные, согласно которым отправителем и получателем товара является организация, зарегистрированная в Белоруссии. Общий вес яблок составил 40,3 тонны. Еще два транспортных средства задержаны в Куньинском районе: они ехали с территории Белоруссии на территорию России по объездным дорогам, в обход действующих Пунктов приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке границы. Водитель первого транспортного средства представил документы, согласно которым перемещаемым товаром являлось «кофе». При осмотре грузового отсека автомобиля вместо кофе были обнаружены 20,3 тонны польских яблок. Водитель второго транспортного средства не смог продолжить движение, так как не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе осмотра грузового отсека были обнаружены польские груши, при этом водителем предъявлены документы только на внутреннюю перевозку груш по Белоруссии. В Невельском районе Псковской области водители двух автомобилей с польскими яблоками, проследовавших из Белоруссии в Россию, не имели при себе каких-либо товаросопроводительных документов. В автомобиле, остановленном в Себежском районе для проверки фактически перемещаемого груза и товаросопроводительных документов, оказались польские яблоки и украинские огурцы, общим весом 9,5 тонны. Документы на товар у водителя также отсутствовали. Все товары изъяты и будут уничтожены в полном объёме, заключили в СЗТУ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».