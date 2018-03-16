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Издание о суверенном развитии Беларуси за 25 лет выйдет на трех языках
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Издание о суверенном развитии Беларуси за 25 лет выйдет на трех языках 

Российская Газета 16 марта 2018
Издание о суверенном развитии Беларуси за 25 лет будет выпущено на трех языках, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает БЕЛТА.
"Планируется, что книга будет издаваться на белорусском, русском и английском языках", — отметил Михаил Мясникович.
По его словам, планируется также электронный вариант. В издании найдут отражение вопросы, связанные с укреплением конституционной законности, совершенствованием белорусского законодательства, развитием экономики.
"Это будет летопись нашего молодого государства, его хронологическая энциклопедия, которая в дальнейшем будет дополняться новыми томами, так что ее не нужно будет переиздавать", — рассказал председатель Совета Республики.
Подготовка и выпуск научно-популярного печатного издания «Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений» запланирована в соответствии с указом от 9 марта 2017 года №72. В издании должны будут найти отражение этапы формирования и укрепления белорусской государственности, социально-экономического и гуманитарного развития, проводимая государственная политика, в том числе по обеспечению прав и свобод граждан, безопасности страны и усилению ее позиций на международной арене.
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