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Казахстан призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию СБ ООН
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Казахстан призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию СБ ООН 

РИА Новости 4 часа назад
АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Казахстан призывает все стороны конфликта в Сирии к соблюдению резолюции Совета безопасности ООН 2401, предполагающей прекращение боевых действий, заявил в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Казахстан призывает всех участников, поддерживающих скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе, правительство Сирии, представителей вооруженной оппозиции, страны-гаранты и другие страны, которые могут оказать какое-либо влияние по соблюдению резолюции СБ ООН 2401 и полностью остановить проливание крови", — сказал Абдрахманов, открывая встречу министров стран-гарантов астанинского процесса.
Он выразил надежду, «что министры иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса предпримут дополнительные конструктивные шаги для строгого выполнения соглашения о прекращения огня и установления зон деэскалации в Сирии».
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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