Ещё
Узбекистан занял 44 место в рейтинге самых счастливых стран мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан занял 44 место в рейтинге самых счастливых стран мира 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Об этом говорится в отчете World Happiness Report 2018, сообщили сегодня местные СМИ.
Доклад о мировом счастье подготовлен по заказу ООН. Всего в рейтинг вошли 156 стран. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Бывший министр юстиции номинирован на пост председателя Конституционного суда Армении Беларусь на форуме в Брюсселе выступила за усиление практической отдачи от "Восточного партнерства" Суд в Астане признал экстремистской партию "Демократический выбор Казахстана"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям141
В ООН сорвали выступление России104
Атомные подлодки РФ дошли до США88
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле280
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение