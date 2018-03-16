Эмомали Рахмон подчеркнул важность рационального использования водно-энергетических ресурсов для ЦА

Душанбе, 15 марта / Синьхуа / — Важным компонентом регионального сотрудничества назвал сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон комплексное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех сторон. «Это — один из ключевых факторов благополучия и устойчивого развития региона», -— заявил он на рабочей встрече глав государств Центральной Азии в Астане

Как сообщила пресс-служба президента, Э. Рахмон отметил, что Таджикистан не создавал и не будет создавать проблем для соседей в области водопользования. «Сегодня хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы никогда не оставим своих соседей без воды», — сказал он. —0—