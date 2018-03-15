Ещё
Крепнущее сотрудничество: итоги встречи лидеров Центральной Азии в Астане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крепнущее сотрудничество: итоги встречи лидеров Центральной Азии в Астане 

Мир24 15 часов назад
Фото: Мир24
В Астане завершилась встреча глав государств Центральной Азии. О чем договорились участники саммита — рассказал корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.
Перечень товаров, которые страны Центральной Азии экспортируют друг другу, теперь будет больше. Президенты пришли к выводу, что список нужно расширять. И в интересах бизнеса, и для того, чтобы люди имели возможность купить всё, что производится в соседних государствах.
«Даже овощи-фрукты, уже сейчас вовсю созрели, гранаты в Узбекистане, Таджикистане, а мы все равно клубнику возим из Израиля, видите ли. Это не простой вопрос нам переломить чиновников, которые сели на этой торговле и им выгодно возить оттуда, с известными своими друзьями там общаться, и что-то получать, чем вот рядом получать. Это большой вопрос. Мы об этом говорили. Поэтому экспортно-импортные операции между нашими государствами мы обсудили очень подробно», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ключевое слово этой встречи — «сотрудничество». Взаимодействуя, решая проблемы сообща, страны-партнеры могут справиться с любыми вызовами. Например, религиозным экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом оружия. Президент Казахстана подчеркнул, что соседям нужно быть бдительными, отметив опасность создания так называемых «спящих» ячеек террористов.
«Сейчас в Афганистане происходят события, мы все обэтом говорили, нас это очень беспокоит. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, наркотрафике, о религиозных исламистах и так далее», — подчеркнул глава Казахстана.
Переговоры о самом важном длились три часа. Центральноазиатские отношения получили новый импульс. В том числе — благодаря президентам Кыргызстана и Узбекистана.
«За прошедший год налажены вопросы, которые годами, десятилетиями не решались. Например, новый президент Узбекистана успел посетить все государства: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан», — добавил Назарбаев.
О чем «Мир» спросил Назарбаева
Интервью с президентом Казахстана
Единство, братство и взаимная поддержка — это то, что нужно сохранять и развивать только при взаимном сотрудничестве. Такое совместное заявление сделали президенты — они поздравили всех с предстоящим Новрузом.
Лидеры стран Центральной Азии также подписали документ о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и расширении транспортной инфраструктуры в регионе.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Россияне досрочно голосуют на выборах в шести городах Беларуси Главы стран Центральной Азии будут встречаться ежегодно перед Наурызом Казахстан и Южная Корея вместе займутся цифровыми технологиями
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям142
В ООН сорвали выступление России106
Атомные подлодки РФ дошли до США92
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле280
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение