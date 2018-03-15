Крепнущее сотрудничество: итоги встречи лидеров Центральной Азии в Астане 

В Астане завершилась встреча глав государств Центральной Азии. О чем договорились участники саммита — рассказал корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.
Перечень товаров, которые страны Центральной Азии экспортируют друг другу, теперь будет больше. Президенты пришли к выводу, что список нужно расширять. И в интересах бизнеса, и для того, чтобы люди имели возможность купить всё, что производится в соседних государствах.
«Даже овощи-фрукты, уже сейчас вовсю созрели, гранаты в Узбекистане, Таджикистане, а мы все равно клубнику возим из Израиля, видите ли. Это не простой вопрос нам переломить чиновников, которые сели на этой торговле и им выгодно возить оттуда, с известными своими друзьями там общаться, и что-то получать, чем вот рядом получать. Это большой вопрос. Мы об этом говорили. Поэтому экспортно-импортные операции между нашими государствами мы обсудили очень подробно», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ключевое слово этой встречи — «сотрудничество». Взаимодействуя, решая проблемы сообща, страны-партнеры могут справиться с любыми вызовами. Например, религиозным экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом оружия. Президент Казахстана подчеркнул, что соседям нужно быть бдительными, отметив опасность создания так называемых «спящих» ячеек террористов.
«Сейчас в Афганистане происходят события, мы все обэтом говорили, нас это очень беспокоит. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, наркотрафике, о религиозных исламистах и так далее», — подчеркнул глава Казахстана.
Переговоры о самом важном длились три часа. Центральноазиатские отношения получили новый импульс. В том числе — благодаря президентам Кыргызстана и Узбекистана.
«За прошедший год налажены вопросы, которые годами, десятилетиями не решались. Например, новый президент Узбекистана успел посетить все государства: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан», — добавил Назарбаев.
О чем «Мир» спросил Назарбаева
Интервью с президентом Казахстана
Единство, братство и взаимная поддержка — это то, что нужно сохранять и развивать только при взаимном сотрудничестве. Такое совместное заявление сделали президенты — они поздравили всех с предстоящим Новрузом.
Лидеры стран Центральной Азии также подписали документ о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и расширении транспортной инфраструктуры в регионе.
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