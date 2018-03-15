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Катар пригласили на конференцию по Афганистану в Ташкенте
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Катар пригласили на конференцию по Афганистану в Ташкенте 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 15 мар — РИА Новости. Представители министерства иностранных дел Катара приглашены на международную конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, страна может сыграть важную роль в организации переговоров с участием движения «Талибан»*, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Узбекистана.
Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте. Ранее МИД Узбекистана сообщил, что движение «Талибан»* не направляло обращение для участия в конференции.
"Приглашение направлено также министерству иностранных дел Катара, государства, которое является активным участником многих инициатив по афганской проблеме, в частности международной контактной группы, «Кабульского процесса» и других, и может сыграть важную роль в организации мирного процесса с участием «Талибана»*, — заявили в пресс-службе.
В МИД уточнили, что предложение о приглашении Катара выдвинуто Афганистаном, вместе с Узбекистаном, инициировавшим проведение международной конференции.
Представительство движения «Талибан»* в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию ситуации в Афганистане.
По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, представлять первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
* Радикальная организация, запрещенная в России
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