Катар пригласили на конференцию по Афганистану в Ташкенте

Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте. Ранее МИД Узбекистана сообщил, что движение «Талибан»* не направляло обращение для участия в конференции.

"Приглашение направлено также министерству иностранных дел Катара, государства, которое является активным участником многих инициатив по афганской проблеме, в частности международной контактной группы, «Кабульского процесса» и других, и может сыграть важную роль в организации мирного процесса с участием «Талибана»*, — заявили в пресс-службе.

В МИД уточнили, что предложение о приглашении Катара выдвинуто Афганистаном, вместе с Узбекистаном, инициировавшим проведение международной конференции.

Представительство движения «Талибан»* в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США , Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию ситуации в Афганистане.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС , генеральный секретарь ООН , руководитель внешнеполитического ведомства Китая , представлять первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

* Радикальная организация, запрещенная в России