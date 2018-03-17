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Главы МИД Узбекистана и России обсудили подготовку встречи по Афганистану
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Главы МИД Узбекистана и России обсудили подготовку встречи по Афганистану 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 17 мар — РИА Новости. Главы МИД Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров в субботу в телефонном разговоре обсудили подготовку конференции по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Проведение международной конференции по Афганистану запланировано на 26-27 марта в Ташкенте.
"Семнадцатого марта в рамках практики регулярных политических консультаций состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым" — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основной темой разговора были вопросы предстоящей в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану.
В частности, министры обменялись мнениями о ходе подготовки, содержательной части, проекте итогового документа Ташкентского форума и дальнейшей координации совместных усилий по вопросу поиска путей политического урегулирования афганской проблемы.
"Стороны выразили единое мнением относительно необходимости запуска прямых переговоров между центральным правительством Афганистана и движением «Талибан», — добавили в МИД Узбекистана.
По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая, первый заместитель госсекретаря США. Делегацию России представит Сергей Лавров.
По сообщению МИД РФ, в ходе разговора особое внимание было уделено ситуации в Центральной Азии «в контексте задачи противодействия угрозам и вызовам миру и стабильности в этом регионе, исходящим с территории соседнего Афганистана». Камилов информировал о ходе подготовки к созываемой 27 марта в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». Лавров, подтвердив свое участие в этом мероприятии, выразил надежду, что оно станет логическим продолжением международных и региональных усилий по обеспечению мира в Афганистане, в том числе в рамках Московского формата и контактной группы «ШОС-Афганистан».
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