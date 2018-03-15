Лукашенко: Конституция должна быть на шаг-два впереди

Конституция должна идти в ногу со временем, и ее нормы нужно менять. С такой инициативой президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на встрече с судьями Конституционного суда, передает «МИР 24».

«И общество меняется, и мы меняемся. Естественно, и Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений. Она должна давать не только перспективу развития законотворческих процессов, но и перспективу развития нашего общества и основ его функционирования. Отсюда и проблема, которая перед нами если еще не встала, то встанет, по корректировке, изменению норм нашей Конституции», — сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас Беларусь делает ставку на IT-сферу и цифровую экономику. Оптимизирован госаппарат, расширены полномочия власти на местах. Белорусский лидер ждет конкретных формулировок по изменению Основного закона. Он попросил судей обратить внимание на мировой опыт, но опираться прежде всего на интересы белорусского народа.

В четверг в Беларуси уже в 24-й раз отмечают День Конституции. За это время в Основной закон страны трижды вносились изменения и дополнения. Все решения принимались на референдумах.

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