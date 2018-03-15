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Москва и Минск проведут очередные консультации по визам до конца марта
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Москва и Минск проведут очередные консультации по визам до конца марта 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: Российская Газета
По его словам, стороны выходят на завершающую стадию подготовки документа. «Время нас поджимает, осталось меньше 100 дней до начала футбола (ЧМ по футболу-2018 стартует в России в июне — Прим. ред.)», — сказал представитель МВД, отвечая на вопрос, могут ли стать предстоящие консультации последними, передает ТАСС.
"Планируется, что очередные консультации состоятся в этом месяце", — сказал представитель МВД республики. В соответствии с договоренностями, очередной раунд белорусско-российских консультаций по визам должен пройти в Российской Федерации. Предыдущий раз эксперты встречались в Минске в середине февраля. По их итогам выяснилось, что сторонами остаются несогласованными ряд вопросов. Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа.
Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в начале применения этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков предположил, что белорусско-российское соглашение по визам может быть подписано в апреле или мае.
Предполагается, что заключение договоренности позволит урегулировать вопросы, касающиеся действующего в Беларуси порядка пятидневного безвизового пребывания иностранцев на ее территории, а также проезда граждан других государств в РФ транзитом через республику.
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