Москва и Минск проведут очередные консультации по визам до конца марта 

По его словам, стороны выходят на завершающую стадию подготовки документа. «Время нас поджимает, осталось меньше 100 дней до начала футбола (ЧМ по футболу-2018 стартует в России в июне — Прим. ред.)», — сказал представитель МВД, отвечая на вопрос, могут ли стать предстоящие консультации последними, передает ТАСС.
"Планируется, что очередные консультации состоятся в этом месяце", — сказал представитель МВД республики. В соответствии с договоренностями, очередной раунд белорусско-российских консультаций по визам должен пройти в Российской Федерации. Предыдущий раз эксперты встречались в Минске в середине февраля. По их итогам выяснилось, что сторонами остаются несогласованными ряд вопросов. Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа.
Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в начале применения этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков предположил, что белорусско-российское соглашение по визам может быть подписано в апреле или мае.
Предполагается, что заключение договоренности позволит урегулировать вопросы, касающиеся действующего в Беларуси порядка пятидневного безвизового пребывания иностранцев на ее территории, а также проезда граждан других государств в РФ транзитом через республику.