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Совбезы стран Центральной Азии будут проводить регулярные консультации
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Совбезы стран Центральной Азии будут проводить регулярные консультации 

Мир24 21 час назад
Фото: Мир24
Соответствующую договоренность заключили лидеры государств на консультативной встрече в Астане.
«Мы предложили учредить механизм пятисторонних регулярных консультаций между аппаратами Советов безопасности стран региона, чтобы вырабатывать согласованные позиции между нашими странами», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
О чем «Мир» спросил Назарбаева
Интервью с президентом Казахстана
Консультационная встреча глав государств Центральной Азии прошла 15 марта 2018 года в столице Казахстана.
В мероприятии приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Туркменистан представляла председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.
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