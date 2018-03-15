Совбезы стран Центральной Азии будут проводить регулярные консультации

Соответствующую договоренность заключили лидеры государств на консультативной встрече в Астане

Нурсултан Назарбаев «Мы предложили учредить механизм пятисторонних регулярных консультаций между аппаратами Советов безопасности стран региона, чтобы вырабатывать согласованные позиции между нашими странами», — сказал президент Казахстана

О чем «Мир» спросил Назарбаева

Интервью с президентом Казахстана

Консультационная встреча глав государств Центральной Азии прошла 15 марта 2018 года в столице Казахстана.

Таджикистана и Узбекистана. В мероприятии приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана Туркменистан представляла председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.

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