Назарбаев: Объединение потенциала стран Центральной Азии выгодно всем

Астане прошла рабочая встреча глав государств Центральной Азии, сообщает «МИР 24». Основными темами стали экономика, торговля, инфраструктура, логистика и региональная безопасность.

«Во-первых, объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, увеличение объема внутрирегиональной торговли, когда имеем короткое плечо перевозки и имеем взаимодополняемую экономику, это выгодно. В-третьих, укрепление региональной безопасности беспокоит всех нас. В-четвертых, сближение народов нашего региона, тесно связанных исторически, этнически и культурно», — сказал Назарбаев.

Китаем. Он подчеркнул, что проблемы Центральной Азии будут решать своими силами, без третьих лиц. Тем не менее он призвал не забывать о сотрудничестве с ключевыми партнерами — Россией

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