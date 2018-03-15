Ещё
Назарбаев: Объединение потенциала стран Центральной Азии выгодно всем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев: Объединение потенциала стран Центральной Азии выгодно всем 

Мир24 22 часа назад
В Астане прошла рабочая встреча глав государств Центральной Азии, сообщает «МИР 24». Основными темами стали экономика, торговля, инфраструктура, логистика и региональная безопасность.
В переговорах приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев заявил, что главная задача участников — улучшить благополучие народов.
«Во-первых, объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, увеличение объема внутрирегиональной торговли, когда имеем короткое плечо перевозки и имеем взаимодополняемую экономику, это выгодно. В-третьих, укрепление региональной безопасности беспокоит всех нас. В-четвертых, сближение народов нашего региона, тесно связанных исторически, этнически и культурно», — сказал Назарбаев.
Он подчеркнул, что проблемы Центральной Азии будут решать своими силами, без третьих лиц. Тем не менее он призвал не забывать о сотрудничестве с ключевыми партнерами — Россией и Китаем.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Крепнущее сотрудничество: итоги встречи лидеров Центральной Азии в Астане Россияне досрочно голосуют на выборах в шести городах Беларуси Главы стран Центральной Азии пожелали Путину успехов на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям145
В ООН сорвали выступление России110
Атомные подлодки РФ дошли до США96
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение