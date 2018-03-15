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Лукашенко подтвердил возможность внесения изменений в Конституцию
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Лукашенко подтвердил возможность внесения изменений в Конституцию 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
Беларусь со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в Конституцию, заявил президент Александр Лукашенко. Слова президента цитирует его пресс-служба.
"Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон… Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество — живой процесс… Это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире", — сказал Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда страны.
Белорусский лидер отметил, что в последние годы в республике «приняты решительные меры» по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы госаппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти. «Поэтому в данном направлении надо посмотреть на конституцию», — сказал Лукашенко.
Нормы Основного закона страны должны объективно и комплексно проанализировать судьи Конституционного суда, добавил он.
"Если уж мы и пойдем на изменение конституции, то нас никто не должен упрекнуть. А для этого надо изучить мировой опыт… Поэтому нужно взять лучшее из мирового опыта, но ни в коем случае, как это было на заре нашей независимости, не бежать следом за какими-то нормами какой-то конституции, чтобы кому-то угодить. Мы должны создавать свои законы и прежде всего Основной закон для нашей страны и народа", — сказал президент.
"Сильная и независимая Беларусь неизменно должна оставаться государством, в котором важнейшей ценностью выступают люди — добросовестные, мудрые и успешные. Поэтому интересы белорусского народа и нашей страны должны быть главными в вопросах совершенствования нашей Конституции", — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его мнению, судьи Конституционного суда с учетом их высокого статуса и знаний должны объективно и комплексно проанализировать нормы Основного закона. «Необходимо оценить их актуальность, соответствие современному развитию общества и международным подходам. Если уж мы и пойдем на изменение Конституции, то нас никто не должен упрекнуть. А для этого надо изучить мировой опыт. В принципе, вы его знаете. Вы знаете самые передовые страны и их конституции. Поэтому нужно взять лучшее из мирового опыта, но ни в коем случае, как это было на заре нашей независимости, не бежать следом за какими-то нормами какой-то конституции, чтобы кому-то угодить. Мы должны создавать свои законы и прежде всего Основной закон для нашей страны и народа», — убежден президент.
Ранее президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Конституции.
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