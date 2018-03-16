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Сенаторы Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России
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Сенаторы Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России 

ТАСС 22 часа назад
АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты парламента) Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России, которые состоятся 18 марта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба законодательного органа.
"В состав наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ вошли сенаторы Гумар Дюсембаев, Едил Мамытбеков, Нариман Турегалиев. Депутат Михаил Бортник будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по мониторингу электорального процесса будут работать сенаторы Рашит Акимов, Сауле Айтпаева, Владимир Волков, Дулат Куставлетов, Тулеубек Мукашев.
"По приглашению Совета Федерации РФ в наблюдении за выборами будут участвовать депутаты верхней палаты казахстанского парламента Мухтар Джумагазиев, Бахытжан Жумагулов, Сергей Плотников, Бактыбай Чельпеков. Сенаторы планируют посетить избирательные участки, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Кургане", — уточнили в пресс-службе.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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