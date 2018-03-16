Сенаторы Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России

АСТАНА , 16 марта. / ТАСС /. Депутаты Сената (верхней палаты парламента) Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России, которые состоятся 18 марта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба законодательного органа.

"В состав наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ вошли сенаторы Гумар Дюсембаев, Едил Мамытбеков, Нариман Турегалиев. Депутат Михаил Бортник будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по мониторингу электорального процесса будут работать сенаторы Рашит Акимов, Сауле Айтпаева, Владимир Волков , Дулат Куставлетов, Тулеубек Мукашев.

Выборы президента России пройдут 18 марта.