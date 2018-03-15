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От Солдата до Генерала: какие «военные» имена дают детям в Киргизии
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От Солдата до Генерала: какие «военные» имена дают детям в Киргизии 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 15 мар РИА Новости. Тенденция называть детей в честь воинских званий наблюдается в Киргизии. Корреспондент Sputnik Кыргызстан выяснил это, изучая списки избирателей республики, в которые включены все совершеннолетние граждане страны, сдавшие биометрические данные.
Так, в Киргизии зарегистрирован, по меньшей мере, 71 Солдатбек и один Сержант. Из «офицерских» имен были найдены Капитан, а так же избиратели по имени Полковник и Генерал. Большей популярностью пользуются погоны с одной большой звездой, поэтому Майоров было обнаружено пятеро.
Воинское звание высшего командного состава и вовсе одно из самых популярных — граждан Киргизии с именем Маршал оказалось 22.
А вот военно-морские имена менее популярны. Так, в стране всего один Матросбек и один Адмирал. Вызвано ли это тем, что республика не имеет выхода к морю, а более трех четвертей ее территории занимают горы, неизвестно.
Но современностью выбор имен не ограничивается. Так в Киргизии обнаружились четыре гражданина по имени Консул, в честь высшей выборной должности Древнего Рима. Консулы обладали не только абсолютной гражданской властью, но так же, будучи обличенными высшей военной властью, набирали и возглавляли легионы.
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