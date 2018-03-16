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В Таджикистане завершились учения с участием российских военных
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В Таджикистане завершились учения с участием российских военных 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 16 мар — РИА Новости. Совместные командно-штабные учения с участием российских военных завершились в Таджикистане, передает в пятницу агентство Sputnik Тадикистан.
"В Таджикистане завершились совместные командно-штабные учения российских и таджикских вооруженных сил. Основной этап учения проходил на полигоне «Харбмайдон» в 15 километрах от границы с Афганистаном", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал пресс-секретарь минобороны республики Фаридун Махмализода, в учениях принимали участие представители силовых структур страны, резервисты национальной армии из всех 25 городов и районов Хатлонской области, сотрудники госорганов, а также более 200 солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.
По данным агентства, плановые ежегодные учения прошли также на полигонах «Ляур», «Сумбула», «Момирак», «Харбмайдон» и «Халкаер». В них были задействованы около 1 тысячи единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии и 40 единиц авиации.
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