В Таджикистане завершились учения с участием российских военных

"В Таджикистане завершились совместные командно-штабные учения российских и таджикских вооруженных сил. Основной этап учения проходил на полигоне «Харбмайдон» в 15 километрах от границы с Афганистаном ", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал пресс-секретарь минобороны республики Фаридун Махмализода, в учениях принимали участие представители силовых структур страны, резервисты национальной армии из всех 25 городов и районов Хатлонской области, сотрудники госорганов, а также более 200 солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.

По данным агентства, плановые ежегодные учения прошли также на полигонах «Ляур», «Сумбула», «Момирак», «Харбмайдон» и «Халкаер». В них были задействованы около 1 тысячи единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии и 40 единиц авиации.