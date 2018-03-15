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Узбекистан признан самой счастливой страной СНГ
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Узбекистан признан самой счастливой страной СНГ 

Sputnik Таджикистан 15 марта 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан занял 44-ю строку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН, об этом говорится в докладе The World Happiness Report, который был опубликован в среду.
Таджикистан, согласно рейтингу, занял 80-ю позицию, улучшив таким образом свой «показатель счастья» на шестнадцать пунктов.
Казахстан сохранил 60-ю строку рейтинга, 92-строку занимает Кыргызстан, поднявшись по сравнению с прошлым годом на шесть позиций.
В докладе оцениваются 156 стран, в нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.
В прошлогоднем отчете Узбекистан занимал 47-ю строку.
В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Россия заняла 59-е место рейтинга, потеряв за год 10 пунктов.
Ранее сообщалось, что Таджикистан поднялся на 4 пункта в рейтинге глобального индекса миролюбия стран мира, составленном Британским институтом экономики и мира. Страна заняла 118-ю позицию. Самым миролюбивым в Центральной Азии признан Казахстан — страна занимает в списке 72-е место.
Узбекистан расположился на 101-м месте, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 8 строк. Следующим по списку идет Кыргызстан — 111-е место. Замыкает перечень стран ЦА Туркменистан (119-я строчка). Россию составители рейтинга отнесли на 151-е место.
Также сообщалось, что Таджикистан вошел в десятку лучших стран для приключенческого туризма. Всего в списке значатся 20 стран, Таджикистан занимает седьмую строчку. Кроме республики, в рейтинге оказались еще несколько стран Центральной Азии. Так, Кыргызстан оказался на пятой строке, а Узбекистан занял 19-е место в рейтинге.
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