Узбекистан признан самой счастливой страной СНГ

ДУШАНБЕ, 15 мар — Sputnik Узбекистан занял 44-ю строку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН , об этом говорится в докладе The World Happiness Report, который был опубликован в среду.

Таджикистан , согласно рейтингу, занял 80-ю позицию, улучшив таким образом свой «показатель счастья» на шестнадцать пунктов.

Казахстан сохранил 60-ю строку рейтинга, 92-строку занимает Кыргызстан , поднявшись по сравнению с прошлым годом на шесть позиций.

В докладе оцениваются 156 стран, в нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

В прошлогоднем отчете Узбекистан занимал 47-ю строку.

Ранее сообщалось, что Таджикистан поднялся на 4 пункта в рейтинге глобального индекса миролюбия стран мира, составленном Британским институтом экономики и мира . Страна заняла 118-ю позицию. Самым миролюбивым в Центральной Азии признан Казахстан — страна занимает в списке 72-е место.

Узбекистан расположился на 101-м месте, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 8 строк. Следующим по списку идет Кыргызстан — 111-е место. Замыкает перечень стран ЦА Туркменистан (119-я строчка). Россию составители рейтинга отнесли на 151-е место.

Также сообщалось, что Таджикистан вошел в десятку лучших стран для приключенческого туризма. Всего в списке значатся 20 стран, Таджикистан занимает седьмую строчку. Кроме республики, в рейтинге оказались еще несколько стран Центральной Азии. Так, Кыргызстан оказался на пятой строке, а Узбекистан занял 19-е место в рейтинге.