Россия и Киргизия обсуждают создание объединенной группировки войск 

Киргизия и Россия рассматривают возможность создания объединенной группировки войск. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил КР Раимберди Дуйшенбиев.
Детали плана пока не разглашаются. Однако известно, что немногим ранее на территории горной республики прошли киргизско-российские учения, в ходе которых отрабатывалось управление объединенной группировкой. Совместные маневры проводились на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области.
— Целями ставились создание единой системы управления объединенной группировки войск, координация органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции по обеспечению военной безопасности в регионе, а также отработка вопросов взаимодействия войск в ходе выполнения задач, — сообщают в Генштабе ВС КР.
Российские и киргизские военные провели совместную операцию по блокированию и нейтрализации условных боевиков. В учениях была задействована артиллерия, а также самолеты с авиабазы «Кант».
Досье «РГ»
Основы сотрудничества между Россией и Киргизией в военной области заложены Договором между двумя странами от 5 июля 1993 года. В целом страны подписали более 40 соглашений в оборонной сфере.