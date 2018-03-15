Россия и Киргизия обсуждают создание объединенной группировки войск

Детали плана пока не разглашаются. Однако известно, что немногим ранее на территории горной республики прошли киргизско-российские учения, в ходе которых отрабатывалось управление объединенной группировкой. Совместные маневры проводились на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области.

— Целями ставились создание единой системы управления объединенной группировки войск, координация органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции по обеспечению военной безопасности в регионе, а также отработка вопросов взаимодействия войск в ходе выполнения задач, — сообщают в Генштабе ВС КР.

Российские и киргизские военные провели совместную операцию по блокированию и нейтрализации условных боевиков. В учениях была задействована артиллерия, а также самолеты с авиабазы «Кант».

Досье «РГ»

Основы сотрудничества между Россией и Киргизией в военной области заложены Договором между двумя странами от 5 июля 1993 года. В целом страны подписали более 40 соглашений в оборонной сфере.