Ещё
Лукашенко поздравил с 88-м днем рождения Жореса Алферова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко поздравил с 88-м днем рождения Жореса Алферова 

ТАСС 15 марта 2018
МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы Федерального собрания России, академика Жореса Алферова, отметив вклад известного земляка в развитие мировой науки. Об этом сообщили в четверг в президентской пресс-службе.
"Ваши замечательные профессиональные достижения являются весомым вкладом в развитие мировой науки. В решении любых вопросов Вас отличают глубокое понимание, богатейший опыт, жизненная мудрость и принципиальность", — говорится в поздравлении.
Глава государства также отметил, что большого уважения заслуживает поддержка Жоресом Алферовым молодых ученых. «Убежден, что Ваша многогранная деятельность, активная гражданская позиция и высокий международный авторитет будут способствовать развитию всестороннего белорусско-российского сотрудничества», — подчеркнул Лукашенко.
Жоресу Алферову присвоено звание «Почетный гражданин города Витебска», уроженцем которого он является. Российский ученый также является почетным гражданином Минска и почетным доктором Белорусского госуниверситета. Несколько лет назад Лукашенко наградил ученого орденом Франциска Скорины.
ТАСС: последние новости
Минсельхоз планирует ужесточать меры по борьбе с белорусским молочным фальсификатом Россия и Белоруссия подтвердили готовность к максимальной координации в борьбе с террором "Автотор" отправил первую партию легковых машин из Калининграда в Белоруссию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям145
В ООН сорвали выступление России110
Атомные подлодки РФ дошли до США96
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение