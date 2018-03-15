Лукашенко поздравил с 88-м днем рождения Жореса Алферова

"Ваши замечательные профессиональные достижения являются весомым вкладом в развитие мировой науки. В решении любых вопросов Вас отличают глубокое понимание, богатейший опыт, жизненная мудрость и принципиальность", — говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил, что большого уважения заслуживает поддержка Жоресом Алферовым молодых ученых. «Убежден, что Ваша многогранная деятельность, активная гражданская позиция и высокий международный авторитет будут способствовать развитию всестороннего белорусско-российского сотрудничества», — подчеркнул Лукашенко.

Жоресу Алферову присвоено звание «Почетный гражданин города Витебска», уроженцем которого он является. Российский ученый также является почетным гражданином Минска и почетным доктором Белорусского госуниверситета. Несколько лет назад Лукашенко наградил ученого орденом Франциска Скорины.