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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Конституции
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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Конституции 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Основной Закон Республики Беларусь, принятый в 1994 году, отмечает сегодня свою очередную годовщину. Президент страны Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественников с этой важнейшей датой в истории современного белорусского государства подчеркивает, что с Конституции РБ «связана реализация таких ценностей, как законность, равенство, справедливость и народовластие».
По словам Александра Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, отмечается, «что укрепление суверенной государственности, достижение общественного согласия и социально-политической стабильности неразрывно связаны с конституционным правом белорусского народа определять свою судьбу и принимать наиболее важные решения».
В поздравлении глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем «совершенствование конституционной демократии, отвечающее современным потребностям развития Беларуси, должно строиться в первую очередь с учетом интересов как отдельного человека, так и общества в целом».
Александр Лукашенко пожелал согражданам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо Родины.
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