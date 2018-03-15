Президент Узбекистана подписал указ о реформировании СНБ

Согласно указу, Служба национальной безопасности /СНБ/ преобразована в Службу государственной безопасности Узбекистана. Она определена специальным уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз.

В указе говорится, что возложение на СНБ всех аспектов обеспечения национальной безопасности при отсутствии законодательного акта, четко определяющего ее статус и пределы полномочий, способствовало необоснованному вмешательству данного ведомства во все сферы деятельности госорганов. —0—