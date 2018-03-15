Назарбаев и Жээнбеков встретятся в Астане

По словам заведующего отделом внешней политики аппарата президента республики Данияра Сыдыкова, состоится обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной повестки дня. В частности, безопасность, торгово-экономическое и политическое сотрудничество стран-соседей.

«Она (встреча) направлена именно на объединение общего понимания того, что регион должен развиваться вместе, единым. И в данном случае все президенты поддержали эту инициативу», — сказал он.

«На полях» саммита Жээнбеков встретится со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым , чтобы обсудить вопросы уже двустороннего сотрудничества.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM