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Назарбаев и Жээнбеков встретятся в Астане
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Назарбаев и Жээнбеков встретятся в Астане 

Мир24 15 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков примет участие во встрече глав государств Центральной Азии в Астане, сообщает «МИР 24».
По словам заведующего отделом внешней политики аппарата президента республики Данияра Сыдыкова, состоится обмен мнениями по самым актуальным вопросам региональной повестки дня. В частности, безопасность, торгово-экономическое и политическое сотрудничество стран-соседей.
«Она (встреча) направлена именно на объединение общего понимания того, что регион должен развиваться вместе, единым. И в данном случае все президенты поддержали эту инициативу», — сказал он.
«На полях» саммита Жээнбеков встретится со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, чтобы обсудить вопросы уже двустороннего сотрудничества.
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