Москва и Минск договорились о недопущении ввоза в Россию санкционной продукции

"Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию «санкционной» сельхозпродукции", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 14 марта, в среду, была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Минсельхоза России по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год.