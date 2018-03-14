Москва и Минск договорились о мерах для недопущения ввоза в РФ «санкционной продукции»

"Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию «санкционной» сельхозпродукции", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в среду была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Минсельхоза России по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год.

"Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны", — отметили в пресс-службе Минсельхоза.