Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на поставки животноводческой продукции

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Минсельхоз России подписали дорожную карту двустороннего сотрудничества по снятию ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

«Сегодня 14 марта 2018 г. подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Минсельхоза России по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Как отметили в ведомстве, «стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС „Меркурий“, а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию , безопасность, которой вызывает обеспокоенность российской стороны».

Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию «санкционной» сельхозпродукции.