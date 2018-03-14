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Мажилис парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области информационной безопасности
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Мажилис парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области информационной безопасности 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Астана, 14 марта /Синьхуа/ — Депутаты мажилиса парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании одобрили проект закона о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности.
По словам министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова, соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части трансграничной передачи информации, разработки межгосударственных стандартов в области информбезопасности, анализа и оценки угроз информационной безопасности информационных систем. —0—
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