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Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
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Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Россельхознадзор предполагает на следующей неделе ввести полный запрет на импорт в Россию белорусских помидоров, — сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелоно. Эта мера будет введена из-за реэкспорта, которым занимается ряд белорусских поставщиков.
Минувшей осенью Россия уже прекращала ввоз из Беларуси томатов, выращенных в Гвинее, Йемене, Танзании, Ливане, Судане, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии и некоторых других странах Азии м Африки. Тогда российское надзорное ведомство также заподозрило Минск в реэкспорте помидоров из Турции. Беларусь это категорически отрицала.
Тем временем российские производители томатов сумели полностью обеспечить отечественные прилавки этим товаром. Минсельхоз подсчитал, что самообеспеченность России томатами в 2017 году составила 220%, этот показатель вырос на 17 процентов по сравнению с 2016 годом. В ведомстве сообщили, что в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн тонн этих овощей при потребности населения в 1,47 млн тонн.
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