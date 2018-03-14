Ещё
Военные делегации стран ШОС обсуждают на Урале подготовку к учению «Мирная миссия — 2018» на Чебаркульском полигоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные делегации стран ШОС обсуждают на Урале подготовку к учению «Мирная миссия — 2018» на Чебаркульском полигоне 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года, последние такие маневры проводились в 2016 году в Киргизии.
Военные делегации всех восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли в Челябинскую область для проведения переговоров и обсуждения подготовки к совместному антитеррористическому командно-штабному учению «Мирная миссия — 2018», которое состоится в августе на Чебаркульском полигоне.
Военные представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают замысел учения, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в «Мирной миссии — 2018» от каждой страны. Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России.
Планируется, что в рамках учения в августе в Челябинской области состоится совещание начальников Генеральных штабов государств-членов ШОС.
Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные делегации государств-членов ШОС обсуждают на Южном Урале совместное учение «Мирная миссия» Военные делегации ШОС обсудили подготовку к учению «Мирная миссия-2018» В ближайшее время Россия может начать экспорт мяса и рыбы в Турцию
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России127
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям153
Атомные подлодки РФ дошли до США105
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле284
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео279
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение