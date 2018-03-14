Ещё
Назарбаев рассказал о новом этапе сотрудничества с Таджикистаном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев рассказал о новом этапе сотрудничества с Таджикистаном 

Мир24 14 марта 2018
Наступает новый этап сотрудничества Астаны и Душанбе. Такое заявление сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сегодня он принимает с официальным визитом своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона, передает корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.
Встреча Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона началась в полдень по московскому времени. В Астану президент Таджикистана прибыл по приглашению казахстанского коллеги. Назарбаев встретил Рахмона в своей резиденции.
Переговоры президентов будут не только в узком, но и в расширенном составах. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. По итогам встречи они примут совместное заявление и подпишут ряд соглашений по миграционному законодательству.
Также в центре внимания лидеров будет экономическое сотрудничество двух стран.
«Будет уделено большое внимание вопросам дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений с тем, чтобы вывести их на качественно новый уровень. Традиционно так сложилось, что основные товары с нашей стороны — это пшеница и мука. Речь будет идти и о таких новых позициях, как локомотивы и автомобили. Естественно, будут обсуждаться пути дальнейшего экспорта наших товаров в Таджикистан», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов.
В минувшем году товарооборот между двумя странами превысил 770 миллионов долларов. Это на 30% больше, чем годом ранее. Казахстан занял первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по объему экспорта.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Крепнущее сотрудничество: итоги встречи лидеров Центральной Азии в Астане Россияне досрочно голосуют на выборах в шести городах Беларуси Главы стран Центральной Азии пожелали Путину успехов на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России127
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям153
Атомные подлодки РФ дошли до США105
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле284
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео279
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение