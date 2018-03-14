Назарбаев рассказал о новом этапе сотрудничества с Таджикистаном

Встреча Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона началась в полдень по московскому времени. В Астану президент Таджикистана прибыл по приглашению казахстанского коллеги. Назарбаев встретил Рахмона в своей резиденции.

Переговоры президентов будут не только в узком, но и в расширенном составах. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. По итогам встречи они примут совместное заявление и подпишут ряд соглашений по миграционному законодательству.

Также в центре внимания лидеров будет экономическое сотрудничество двух стран.

«Будет уделено большое внимание вопросам дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений с тем, чтобы вывести их на качественно новый уровень. Традиционно так сложилось, что основные товары с нашей стороны — это пшеница и мука. Речь будет идти и о таких новых позициях, как локомотивы и автомобили. Естественно, будут обсуждаться пути дальнейшего экспорта наших товаров в Таджикистан», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов.

В минувшем году товарооборот между двумя странами превысил 770 миллионов долларов. Это на 30% больше, чем годом ранее. Казахстан занял первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по объему экспорта.

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