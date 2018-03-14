Российские сенаторы пригласили армянских депутатов провести совместное заседание

«Таким образом, наши заседания обретут характер регулярных встреч в рамках весенней и осенней сессий. Российскую часть мы, возможно, организуем в Москве или в одном из регионов РФ », — сказал сенатор по итогам совместного заседания комиссии по внешним связям парламента Армении и комитета Совета Федерации по международным делам, которое прошло в столице республики Ереване

По его словам, на совместном заседании сенаторы и депутаты не разошлись ни по одному вопросу.

«По итогам наших дискуссий я могу сказать, что мы, пожалуй, не разошлись ни в одном из вопросов, которые мы обсуждали. У нас не было закрытых тем для дискуссий. Мы обсуждали и те вопросы, по которым есть нюансы в межгосударственных подходах, но постоянно фиксировали, что и Армения, и Россия максимально нацелены на сближение и таких позиций», — отметил глава комитета Совета Федерации.

В свою очередь, глава комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян заявил, что Россия является ключевым партнёром республики в военно-политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. Поэтому крайне важно сохранять и развивать прямой диалог между странами и их парламентами.