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Российские сенаторы пригласили армянских депутатов провести совместное заседание
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Российские сенаторы пригласили армянских депутатов провести совместное заседание 

Парламентская газета 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Члены Комитета Совета Федерации по международным делам пригласили депутатов Парламента Армении провести осенью в Москве совместное заседание. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передаёт РИА «Новости».
«Таким образом, наши заседания обретут характер регулярных встреч в рамках весенней и осенней сессий. Российскую часть мы, возможно, организуем в Москве или в одном из регионов РФ», — сказал сенатор по итогам совместного заседания комиссии по внешним связям парламента Армении и комитета Совета Федерации по международным делам, которое прошло в столице республики Ереване.
По его словам, на совместном заседании сенаторы и депутаты не разошлись ни по одному вопросу.
«По итогам наших дискуссий я могу сказать, что мы, пожалуй, не разошлись ни в одном из вопросов, которые мы обсуждали. У нас не было закрытых тем для дискуссий. Мы обсуждали и те вопросы, по которым есть нюансы в межгосударственных подходах, но постоянно фиксировали, что и Армения, и Россия максимально нацелены на сближение и таких позиций», — отметил глава комитета Совета Федерации.
В свою очередь, глава комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян заявил, что Россия является ключевым партнёром республики в военно-политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. Поэтому крайне важно сохранять и развивать прямой диалог между странами и их парламентами.
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