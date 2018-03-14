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Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу
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Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Астане пройдет первый саммит глав постсоветских республик Центральной Азии. Практически все руководители стран региона, за исключением главы Туркменистана, соберутся в столице Казахстана в четверг, 15 марта. Официальный Ашхабад на встрече будет представлять спикер парламента (меджлиса) Акджа Нурбердыева. Ее участие подтвердил немногим ранее пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Астану уже сегодня — в рамках официального визита.
Официальные источники во всех без исключения странах региона утверждают, что в подобном формате переговоры не проводились. Лидеры постсоветских республик Центральной Азии встречались, чаще всего, либо на двусторонних площадках, либо в рамках саммитов других организаций — Евразийского союза, СНГ либо ШОС.
— Встреча пройдет по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, — заявил сегодня на брифинге в Бишкеке завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков. — Главы государств обсудят вопросы сотрудничества и безопасности, встреча будет способствовать укреплению политического диалога, научно-техническим, культурно-гуманитарным и торгово-экономическим связям.
Узбекские СМИ, в свою очередь, поясняют, что Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой о проведении саммита в пятистороннем формате еще в сентябре 2017 года — на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После избрания президентом, он, напомним, заявил, что внешняя политика республики будет ориентирована на укрепление всестороннего сотрудничества с соседними странами. Остальные государства региона поддержали инициативу Ташкента, а Акорда (администрация президента Казахстана — прим. авт.) предложила площадку для первой встречи в Астане. Примечательно, что в день саммита в Казахстане состоится официальное открытие года Узбекистана.
"Особое значение имеет то, что пятисторонние переговоры пройдут в канун общего для всех стран Центральной Азии праздника Наурыз", — цитируют СМИ Казахстана (РК) пресс-секретаря президента РК Айдоса Укибая.
По словам завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова, встреча будет иметь консультативный характер. Президенты намерены проводить саммиты в подобном формате ежегодно — накануне крупных региональных мероприятий.
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