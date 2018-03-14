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Доверие и дружба: Назарбаев вручил Рахмону орден «Парасат»
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Доверие и дружба: Назарбаев вручил Рахмону орден «Парасат» 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Отношения Астаны и Душанбе построены на доверии и дружбе, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает «МИР 24».
Президент Таджикистана прибыл в Астану с официальным визитом. Рахмона встречала рота почетного караула Национальной гвардии Казахстана и лично глава республики. Лидеры подписали несколько соглашений в сфере миграционного законодательства. Также они обсудили наращивание товарооборота.
Назарбаев наградил таджикистанского лидера орденом «Парасат» («Благородство») в знак мудрости и любви к Казахстану.
«Мы всегда стараемся поддержать Таджикистан по всем направлениям, всегда быть рядом, по возможности помогать. Я думаю, что сейчас наступает новый этап для нашей работы, чтобы по-другому совсем подойти, тем более обстановка в Центральной Азии меняется. Поэтому мы готовы обсудить с вами любые вопросы, которые у вас есть», — сказал казахстанский президент.
«Все эти годы вы поддерживали нас. Мы работаем, дружим и развиваем наши отношения по всем направлениям. Я хотел бы от имени таджикского народа и от себя лично поблагодарить вас за ту высокую награду, которую вы сейчас вручили мне. Я считаю, что эта награда не только за мои заслуги, это заслуги моего народа за 25 лет — за то, что по нарастающей мы развиваем наше двустороннее сотрудничество», — отметил, в свою очередь, Рахмон.
Для укрепления отношений между народами одна из улиц Астаны будет названа в честь великого таджикского поэта и философа Рудаки, сообщил Назарбаев в завершении встречи.
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