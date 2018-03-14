Россия назначила врио генсека Межпарламентской ассамблеи СНГ 

Временно исполняющим должность Генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств назначен Юрий Осипов. Об этом сообщила пресс-служба ассамблеи.
«С 13 марта на основании распоряжения Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко от 13 марта 2018 года №2-рп. врио генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета ассамблеи назначен Юрий Осипов», говорится в официальном сообщении.
Юрий Осипов пришёл на смену Сергею Антуфьеву, работавшему в должности врио с 1 ноября 2017 года. До перехода в МПА Осипов работал замглавы Аппарата Совета Федерации, до этого — помощником министра регионального развития РФ. 26 марта ему исполнится 62 года, он выпускник школы МВД СССР и СПбГУ.
МПА СНГ — объединение парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и России со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Разрабатывает модельные законы для стран-участниц, принимает рекомендации по ратификации парламентами соглашений, заключённых между правительствами стран СНГ, рекомендует им меры по приведению национального законодательства в соответствие с договорами, заключёнными в рамках Содружества.