Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с официальным визитом

Астану президент Таджикистана прибыл по приглашению казахстанского коллеги. Нурсултан Назарбаев встретил Эмомали Рахмона в своей резиденции.

Повестка дня уже известна. Главы государств должны принять совместное заявление и подписать ряд межправительственных соглашений по миграционному законодательству. Также президенты обсудят экономическое сотрудничество.

«Будет уделено большое внимание вопросам дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений, чтобы вывести их на качественно новый уровень. Традиционно так сложилось, что основные товары с нашей стороны — это пшеница и мука. Речь будет идти и о таких новых позициях, как локомотивы, автомобили. Естественно, будут обсуждаться пути дальнейшего экспорта наших товаров в Таджикистан», — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов.

Стоит отметить, в прошлом году товарооборот между двумя странами превысил 770 миллионов долларов. Рост по сравнению с предыдущим годом —30 процентов. Казахстан занял первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по объему экспорта.

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