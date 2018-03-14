Россия и Белоруссия обсудили наращивание военного присутствия НАТО

Консультации прошли согласно плану сотрудничества между ведомствами, обсуждались вопросы обеспечения безопасности двух стран.

«В частности, рассмотрены угрозы, исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости»

Обсуждались также дальнейшие перспективы двустороннего военного сотрудничества. Знаковым событием стали российско-белорусские совместные стратегические учения «Запад-2017». Также стороны подтвердили готовность к максимальной координации по ключевым вопросам контртеррористической тематики на основных международных площадках.

«Подчеркнуто, что утверждение в 2018 году актуализированной Военной доктрины Союзного государства будет способствовать укреплению общей обороноспособности двух государств и их дальнейшей интеграции», — добавляется в сообщении.

В начале марта в сенате США под предлогом «российской угрозы» возродили Наблюдательную группу НАТО.

9 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что американский контингент в Европе может лишиться военного превосходства над Россией.