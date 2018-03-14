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Россия и Белоруссия обсудили наращивание военного присутствия НАТО
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Россия и Белоруссия обсудили наращивание военного присутствия НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась обсудили угрозы наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры Североатлантического альянса, сообщила пресс-служба аппарата СБ России.
Консультации прошли согласно плану сотрудничества между ведомствами, обсуждались вопросы обеспечения безопасности двух стран.
«В частности, рассмотрены угрозы, исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Обсуждались также дальнейшие перспективы двустороннего военного сотрудничества. Знаковым событием стали российско-белорусские совместные стратегические учения «Запад-2017». Также стороны подтвердили готовность к максимальной координации по ключевым вопросам контртеррористической тематики на основных международных площадках.
«Подчеркнуто, что утверждение в 2018 году актуализированной Военной доктрины Союзного государства будет способствовать укреплению общей обороноспособности двух государств и их дальнейшей интеграции», — добавляется в сообщении.
В начале марта в сенате США под предлогом «российской угрозы» возродили Наблюдательную группу НАТО.
9 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что американский контингент в Европе может лишиться военного превосходства над Россией.
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