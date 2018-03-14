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Бывший министр юстиции номинирован на пост председателя Конституционного суда Армении
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Бывший министр юстиции номинирован на пост председателя Конституционного суда Армении 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Ереван, 13 марта /Синьхуа/ — Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян представил кандидатуру бывшего министра юстиции Грайра Товмасяна на пост председателя Конституционного суда страны. Об этом сегодня сообщил сайт парламента Армении.
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