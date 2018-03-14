Бывший министр юстиции номинирован на пост председателя Конституционного суда Армении 

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Всемирный банк дополнительно выделит Беларуси 12 млн евро для развития лесного сектора

В Узбекистане повышаются тарифы на электроэнергию

В Узбекистане изучают наследие казахского поэта и мыслителя А. Кунанбаева