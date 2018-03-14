Всемирный банк дополнительно выделит Беларуси 12 млн евро для развития лесного сектора

"Данный проект поможет Беларуси справиться c последствиями экстремальных погодных явлений, таких как мощный ураган летом 2016 года, который повредил 14 тыс. га лесных угодий, — сказал глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер. — Более того, усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства будут содействовать развитию экономики в сельской местности, создавать новые рабочие места и возможности для бизнеса". —0—