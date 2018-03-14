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Молдавского экс‐депутата посадят на 14 лет за шпоинаж в пользу РФ
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Молдавского экс‐депутата посадят на 14 лет за шпоинаж в пользу РФ 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Бывший депутат молдавского парламента Юрий Болбочану приговорен к 14 годам тюрьмы за государственную измену. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение четырех лет. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении закрытого типа, сообщил Sputnik со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии.
Болбочану подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Он якобы был завербован российской разведкой, и передавал ей секретные данные с 5 октября 2016 по 17 марта 2017 года. В перечень переданных сведений попала информация о стратегиях и тактиках законодательных реформ особой важности, персональные данные лиц, занимающих высокие посты, изменения в процессе соглашения об ассоциации между Молдавией и Евросоюзом.
В ходе следствия установлены определенные элементы действий иностранной службы разведки, выраженные путем проведения систематических подпольных встреч, внедрения специальных методов и технологий
— заявление прокуратуры.
Приговор огласил суд Кишинева. Обжаловать его можно в Апелляционной палате, пишет агентство.
Недавно в Латвии местного гражданина обвинили в шпионаже в пользу России. Он полностью признал свою вину и раскаялся после предъявления обвинения.
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