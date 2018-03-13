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В Минске открыли памятник белорусским националистам
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В Минске открыли памятник белорусским националистам 

Деловая газета «Взгляд» 13 марта 2018
В Минске городские власти торжественно открыли памятный знак в честь инициаторов провозглашения Белорусской народной республики (БНР) братьев Антона и Ивана Луцкевичей, что местной оппозицией было принято как начало празднования 100-летия провозглашения БНР, отмечаемого 25 марта.
Как сообщает издание EurAsia Daily, инициатором установки памятного знака была родственница Луцкевичей Маргарита Перова из Петербурга, которая обращалась с соответствующими предложениями в министерство культуры Белоруссии и Мингорисполком.
Изначально в торжественном открытии памятного знака предполагалось участие представителей Мингорисполкома и депутатов парламента, но в итоге на мероприятии их не было.
Белорусские публицисты Антон и Иван Луцкевичи выступили одними из инициаторов провозглашения БНР 25 марта 1918 года. В 2018 году к празднованию 100-летия независимости Белоруссии в День воли, традиционно отмечаемый оппозицией, впервые присоединилась власть республики, разрешив митинг и концерт в центре Минска.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в начале своей политической карьеры президент Белоруссии Александр Лукашенко был «пророссийским» или даже «просоветским» деятелем. Позднее Минск стал поддерживать историков, настаивающих на длинном и самобытном пути белорусов к собственной государственности.
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