В Минске открыли памятник белорусским националистам

Минске городские власти торжественно открыли памятный знак в честь инициаторов провозглашения Белорусской народной республики (БНР) братьев Антона и Ивана Луцкевичей, что местной оппозицией было принято как начало празднования 100-летия провозглашения БНР, отмечаемого 25 марта.

Как сообщает издание EurAsia Daily, инициатором установки памятного знака была родственница Луцкевичей Маргарита Перова из Петербурга , которая обращалась с соответствующими предложениями в министерство культуры Белоруссии и Мингорисполком.

Изначально в торжественном открытии памятного знака предполагалось участие представителей Мингорисполкома и депутатов парламента, но в итоге на мероприятии их не было.

Белорусские публицисты Антон и Иван Луцкевичи выступили одними из инициаторов провозглашения БНР 25 марта 1918 года. В 2018 году к празднованию 100-летия независимости Белоруссии в День воли, традиционно отмечаемый оппозицией, впервые присоединилась власть республики, разрешив митинг и концерт в центре Минска.