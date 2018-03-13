Военные делегации ШОС обсудили подготовку к учению «Мирная миссия-2018»

Планируется, что в рамках учения в августе в Челябинской области состоится совещание начальников Генеральных штабов государств-членов ШОС

Военные делегации восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли в Челябинскую область для проведения переговоров и обсуждения подготовки к совместному антитеррористическому командно-штабному учению «Мирная миссия — 2018», которое состоится в августе на Чебаркульском полигоне.

Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Военные представители Индии Узбекистана обсуждают замысел учения, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в «Мирной миссии — 2018» от каждой страны. Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России.

Планируется, что в рамках учения в августе в Челябинской области состоится совещание начальников Генеральных штабов государств-членов ШОС. Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.