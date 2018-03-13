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Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
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Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Порядка 60% жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Imas по заказу Демократической партии Молдавии и представленного во вторник.
За вступление Молдавии в НАТО проголосовали бы только 17% респондентов, а против — 61. При этом 4% опрошенных отказались бы от участия в плебисците, 13% не определились с выбором, а 5% не смогли ответить на поставленный вопрос.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
Социологическое исследование проводилось с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
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