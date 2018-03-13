Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сельскохозяйственном машиностроении

13 марта 2018 года, в ходе рабочей поездки в Республику Узбекистан , состоялась встреча директора Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Евгения Корчевого с заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан — Председателем Правления АО «Узагротехсаноатхолдинг» Нодиром Отажоновым. Переговоры организованы с целью реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего визита Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в Республику Узбекистан в октябре 2017 года.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки сельскохозяйственной техники, в том числе, почвообрабатывающей и посевной, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также строительно-дорожной и коммунальной техники для строительства и обслуживания дорог в г. Ташкент.

Особое внимание было уделено реализации Соглашения о создании совместного сборочного производства сельскохозяйственной техники между АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» и ООО «КЗ „Ростсельмаш“

Стороны отметили, что реализация совместного проекта позволит Узбекистану модернизировать техническую базу хозяйств Республики, а заводу Ростсельмаш — расширить свое присутствие не только на территории Узбекистана, но и в Средней Азии.

Это, в свою очередь, будет способствовать развитию экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения в третьи страны, приграничные с Республикой Узбекистан, что соответствует целям и задачам, определенным в Стратегии развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года.

В свою очередь, Нодир Отажонов подчеркнул, что развитие совместного производства является важным этапом углубления двухстороннего сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан, а организация совместного производства продукции на территории республики, позволит снизить стоимость сельскохозяйственной техники для узбекских фермеров и стимулирует её продажи.

Справочно

Соглашения о создании совместного сборочного производства сельскохозяйственной техники между АО „Чирчикский завод сельскохозяйственной техники“ и ООО „КЗ „Ростсельмаш“ подписано 3 апреля 2017 г. согласно нему, на площадке АО „Чирчикский завод сельскохозяйственной техники“ будет осуществляться сборка и поэтапная локализация производства сельскохозяйственной техники по технологиям ООО „КЗ „Ростсельмаш“.